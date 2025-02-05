В Приморско-Ахтарске на Кубани сработала система ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали в Приморско-Ахтарске в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава округа Максим Бондаренко в своем Telegram-канале.

© Газета.Ru

« П р о с и м с о б л ю д а т ь м е р ы б е з о п а с н о с т и , н е п о д х о д и т ь к о к н а м — р а б о т а е т П В О . П о ж а л у й с т а , с о х р а н я й т е с п о к о й с т в и е » , — с к а з а л Бондаренко.

Кроме того, глава округа призвал местных жителей не производить видео- и фотосъемку.

Как до этого сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря.

5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что сбитый российскими системами ПВО украинский беспилотник упал на резервуар с нефтепродуктами, в результате чего возник пожар.

Позже Кондратьев сообщал, что пожар локализовали. В тушении возгорания приняли участие 55 человек и 19 единиц техники. Ситуацию на месте происшествия контролировал глава Каневского района. Согласно его докладам, возгорание локализовано. По предварительным данным, пострадавших нет.