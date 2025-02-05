В небе над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны сообщило об уничтожении дронов ВСУ над Азовским морем
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Отмечается, что атака была совершена с 19:00 до 20:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря», говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.

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