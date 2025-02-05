Минобороны сообщило об уничтожении дронов ВСУ над Азовским морем

В небе над Азовским морем сбили пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что атака была совершена с 19:00 до 20:00 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Азовского моря», — говорится в тексте.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.