Минобороны сообщило об уничтожении дронов ВСУ над Азовским морем

Дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотников ВСУ над Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что атака была совершена с 19:00 до 20:00 по московскому времени.

« Д е ж у р н ы м и с р е д с т в а м и П В О у н и ч т о ж е н ы п я т ь у к р а и н с к и х б е с п и л о т н ы х л е т а т е л ь н ы х а п п а р а т о в н а д а к в а т о р и е й А з о в с к о г о м о р я » , — г о в о р и т с я в т е к с т е .

Ранее сообщалось, что ПВО сбила украинскую ракету большой дальности «Нептун» над акваторией Азовского моря.