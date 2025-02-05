Несколько подразделений ВС РФ сражаются на курском направлении "круто, грамотно, дерзко". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном.

В ходе встречи Хинштейн передал Путину просьбу от 155-й бригады морской пехоты присвоить ей почетное наименование в честь Курска. Глава государства отметил, что все сражающиеся на курском направлении бойцы будут отмечены соответствующим образом.

" Д е й с т в и т е л ь н о , м о р п е х и - д а л ь н е в о с т о ч н и к и в о ю ю т к р у т о , г р а м о т н о , д е р з к о . Т а к ж е в о ю ю т н а э т о м у ч а с т к е б о е в о г о с о п р и к о с н о в е н и я и м о р с к и е п е х о т и н ц ы Ч е р н о м о р с к о г о ф л о т а 8 1 0 - й б р и г а д ы , и д е с а н т н и к и 1 0 6 - й д и в и з и и , 7 6 - й д и в и з и и и м н о г и е д р у г и е п о д р а з д е л е н и я , и в с е о н и с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м б у д у т о т м е ч е н ы " , - с к а з а л глава государства.

Говоря о просьбе 155-й бригады морпехов, Путин отметил, что она будет удовлетворена. "Со словами благодарности за все, что они делают для родины", - добавил он.