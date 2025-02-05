В Белоруссии могут создать российские военные объекты

На территории Белоруссии могут создаваться военные объекты и размещаться воинские формирования РФ. Об этом говорится в договоре РФ с Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию, передает РИА Новости.

В тексте документа указывается, что создание российских военных и иных объектов, а также размещение воинских формирований на территории Белоруссии возможно в целях «предотвращения и отражения актов агрессии в отношении республики».

Также договор предусматривает, что «стороны рассматривают ядерное оружие РФ в качестве важного фактора предотвращения возникновения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой». Его применение допускается в ответ «на применение против любой из сторон ядерного оружия или других видов оружия массового поражения и агрессию с применением обычного оружия, создающей критическую угрозу суверенитету или территориальной целостности».

Договор заключается на десять лет с автоматическим продлением его действия на последующие десятилетние сроки.