Украина призвала Великобританию увеличить инвестиции в производство оружия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Великобританию увеличить инвестиции в производство оружия его страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую просьбу Сибига озвучил во время рабочего визита на Украину министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми. Кроме того, во время встречи двух дипломатов был поднят вопрос расширения программы подготовки военных ВСУ.

« П р и о р и т е т о м я в л я е т с я п р о и з в о д с т в о д р о н о в , к о т о р ы е и г р а ю т в а ж н у ю р о л ь в с о в р е м е н н ы х б о е в ы х о п е р а ц и я х . Я п р и з в а л б р и т а н с к у ю с т о р о н у м а с ш т а б и р о в а т ь и н в е с т и ц и и в у к р а и н с к о е п р о и з в о д с т в о о р у ж и я » , — з а я в и л Сибига.

Ранее Зеленский назвал сильную армию Украины путем к урегулированию конфликта с Россией.