РФ сможет применить ядерное оружие в случае нападения на Белоруссию

Ядерное оружие России может быть применено в случае, если против РФ или Белоруссии будет применено обычное вооружение, представляющее угрозу суверенитету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект договора о гарантиях безопасности между Россией и Белоруссией.

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5 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин внес на ратификацию договор с Белоруссией о гарантиях безопасности.

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Документ был подписан в Минске 6 декабря 2024 года. Документ определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства. Владимир Путин заявлял, что для достижения этих целей будут использованы все возможные средства.