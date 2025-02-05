Кадыров показал пленных и обратился к украинцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал двух пленных бойцов и обратился к украинцам. Кадры с комментариями экс-военнослужащих он опубликовал в Telegram-канале.

На представленном ролике командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов побеседовал с военнопленными Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петро и Денисом. Оба отметили гуманное к ним отношение с российской стороны.

Кадыров подчеркнул, что никто не собирается воевать с безоружными.

« Н а ш в р а г т о л ь к о т о т , к т о с о р у ж и е м в р у к а х в ы с т у п а е т п р о т и в и н т е р е с о в Р о с с и и и н а ш и х в о е н н о с л у ж а щ и х . Т а к и м п о щ а д ы н е б у д е т » , — н а п и с а л ч е ч е н с к и й г л а в а .

Он посоветовал другим бойцам ВСУ задуматься о жизнях близких и сдать оружие.

Ранее сообщалось, что Кадыров обнародовал кадры уничтожения ВСУ в Курской области. На записи был показан FPV-дрон, который нанес прицельный удар по солдатам и технике.