Военные округа России утратили межвидовой статус

Военные округа России утратили межвидовой статус. Об этом следует из указа Владимира Путина, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.

Военные округа России утратили межвидовой статус
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Таким образом подразделения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил страны выведены из подчинения округам. В то же время документ подчиняет округам органы военной полиции.

Между тем штатная численность ВС России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих. Серьезное внимание уделяется совершенствованию боевого состава и наращиванию возможностей ВС РФ. Для выполнения этих задач сформированы Ленинградский и Московский военные округа, новые части и соединения, пояснил российский президент.

В ежегодном рейтинге совокупной военной мощи сайта Global Firepower Россия заняла второе место с индексом 0,0788. На первом месте расположились США (0,0744).

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