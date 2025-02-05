Россия и Украина обменялись военнопленными. Обмен прошел 5 февраля по формуле 150 на 150, сообщили в Минобороны РФ.

« В н а с т о я щ е е в р е м я в с е р о с с и й с к и е в о е н н о с л у ж а щ и е н а х о д я т с я н а т е р р и т о р и и Р е с п у б л и к и Б е л а р у с ь , г д е и м о к а з ы в а е т с я н е о б х о д и м а я п с и х о л о г и ч е с к а я и м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь , а т а к ж е п р е д о с т а в л е н а в о з м о ж н о с т ь с в я з а т ь с я с р о д с т в е н н и к а м и . В с е о с в о б о ж д е н н ы е в о е н н о с л у ж а щ и е б у д у т д о с т а в л е н ы в Р о с с и й с к у ю Ф е д е р а ц и ю д л я п р о х о ж д е н и я л е ч е н и я и р е а б и л и т а ц и и в м е д и ц и н с к и х у ч р е ж д е н и я х Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.

О возвращении 150 украинских военных также сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, пишет РБК.

Предыдущий обмен пленными стороны провели в январе. Он прошел по формуле 25 на 25.