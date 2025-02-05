Россия и Украина обменялись военнопленными. Обмен прошел 5 февраля по формуле 150 на 150, сообщили в Минобороны РФ.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.
О возвращении 150 украинских военных также сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак, пишет РБК.
Предыдущий обмен пленными стороны провели в январе. Он прошел по формуле 25 на 25.