Российских военных доставили в Москву после украинского плена

Освобожденные из украинского плена российские военнослужащие вернулись в Москву. Кадры показал телеканал "Россия 24".

На кадрах запечатлен военно-транспортный самолет Ил-76МД, который вернул военных в Москву.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Россия вернула 150 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 150 военнопленных ВСУ.

По возвращении военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. При обмене посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.