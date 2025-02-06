Набитый взрывчаткой беспилотный безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен бойцами группировки «Днепр», сообщило сегодня в своем Telegram-канале Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, оборудованный под дистанционное управление катер со взрывчаткой был обнаружен в районе Днепровского лимана в Черном море.

« П е р в ы м у д а р н ы м д р о н о м н а ш и в о е н н о с л у ж а щ и е о б е з д в и ж и л и м о т о р н у ю л о д к у , а в т о р ы м – у н и ч т о ж и л и е е » , - о т м е т и л и в М и н о б о р о н ы Р Ф .

На кадрах, приведенных ведомством, лодка после удара разлетается на куски и над водой поднимается серый столб дыма.

Вооруженные сил Украины постоянно предпринимают попытки атаковать Севастополь при помощи безэкипажных катеров. Морская авиация и катера охраны водного района Черноморского флота регулярно выявляют их и уничтожают.