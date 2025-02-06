Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотного катера ВСУ
Набитый взрывчаткой беспилотный безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен бойцами группировки «Днепр», сообщило сегодня в своем Telegram-канале Министерство обороны России.
По данным военного ведомства, оборудованный под дистанционное управление катер со взрывчаткой был обнаружен в районе Днепровского лимана в Черном море.
«Первым ударным дроном наши военнослужащие обездвижили моторную лодку, а вторым – уничтожили ее», - отметили в Минобороны РФ.
На кадрах, приведенных ведомством, лодка после удара разлетается на куски и над водой поднимается серый столб дыма.
Вооруженные сил Украины постоянно предпринимают попытки атаковать Севастополь при помощи безэкипажных катеров. Морская авиация и катера охраны водного района Черноморского флота регулярно выявляют их и уничтожают.