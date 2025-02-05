Раскрыто последнее сообщение пропавшего без вести зятя Пригожина
Telegram-канал Mash опубликовал последнее сообщение, которое зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко отправил родным. По данным канала, мужчина рассказал об отправке на задание, и добавил, что всех любит.
Мы сегодня уходим на задание, я вас всех люблю, — написал Ткаченко.
По информации канала, муж дочери Пригожина Данаи получил позывной Панда. Mash пишет, что мужчина служил разведчиком-пулеметчиком в Осиповке, что на Купянском направлении. По данным канала, уходя на фронт, он пообещал близким вернуться героем.
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что, по словам Данаи, Ткаченко находится в статусе пропавшего без вести на протяжении одного года и двух месяцев, пока о нем ничего неизвестно По информации канала, мужчина получил повестку в военкомат еще в 2022 году, однако служить не пошел из-за рождения сына. По данным канала, на фронт Ткаченко отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца.
Пригожин прокомментировал исчезновение своего зятя в зоне СВО
Иосиф Пригожин заявил, что его Данае приходится тяжело после пропажи ее мужа Евгения Ткаченко на СВО. Продюсер добавил, что прошел год с исчезновения зятя, поэтому шансов найти его живым мало.