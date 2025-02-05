Раскрыто последнее сообщение пропавшего без вести зятя Пригожина

Telegram-канал Mash опубликовал последнее сообщение, которое зять музыкального продюсера Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко отправил родным. По данным канала, мужчина рассказал об отправке на задание, и добавил, что всех любит.

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М ы с е г о д н я у х о д и м н а з а д а н и е , я в а с в с е х л ю б л ю , — н а п и с а л Т к а ч е н к о .

По информации канала, муж дочери Пригожина Данаи получил позывной Панда. Mash пишет, что мужчина служил разведчиком-пулеметчиком в Осиповке, что на Купянском направлении. По данным канала, уходя на фронт, он пообещал близким вернуться героем.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что, по словам Данаи, Ткаченко находится в статусе пропавшего без вести на протяжении одного года и двух месяцев, пока о нем ничего неизвестно По информации канала, мужчина получил повестку в военкомат еще в 2022 году, однако служить не пошел из-за рождения сына. По данным канала, на фронт Ткаченко отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца.

Пригожин прокомментировал исчезновение своего зятя в зоне СВО

Иосиф Пригожин заявил, что его Данае приходится тяжело после пропажи ее мужа Евгения Ткаченко на СВО. Продюсер добавил, что прошел год с исчезновения зятя, поэтому шансов найти его живым мало.