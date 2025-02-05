"Бездушные" показали, как FPV-дрон уничтожил находивший на вооружении формирований киевского режима американский легкий автомобиль Humvee. Видео появилось в одноименном Telegram-канале.

Поставленное из-за океана транспортное средство накануне было подбито и брошено боевиками ВСУ на грунтовой дороге, возле сельскохозяйственных лесопосадок.

Чтобы воспрепятствовать возможной эвакуации для проведения восстановления, машину решили добить. Летающий камикадзе на сравнительно небольшой скорости влетел в правую открытую дверь, после чего внутри что-то сильно взорвалось. Судя по мощности, там находились мины, взрывчатые вещества или противотанковые боеприпасы.

Когда дым рассеялся, стало ясно, что внедорожник получил значительные повреждения и не годится для ремонта.

Недавно в социальных появились кадры повернувшего "не туда" аналогичного броневика, что привело к гибели трех его пассажиров.