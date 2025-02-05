Попытка боевиков формирований киевского режима доставить на свои позиции топливо и боеприпасы закончилась мощным взрывом БМП-2, на которой все это везли. Как это произошло, показано в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

Боевая машина пехоты была обнаружена во время движения по одной из грунтовых дорог на Купянском направлении. Чтобы обездвижить "двойку", первый FPV-дрон был направлен туда, где находится моторно-трансмиссионное отделение. Затем удар пришелся в кормовую часть.

Разведывательный беспилотник продемонстрировал, что цель повреждена: из люков на башне и задней части корпуса шел дым. Это продолжалось недолго, и вскоре произошел мощный взрыв, поднявший в небо гигантский огненный шар с обломками.

Спонсоры киевского режима поставляли ВСУ специальную грузовую бронированную технику, вроде британских колесных Wolfhound и австралийских гусеничных машин снабжения M113AS4 ALV. Однако в большинстве случаев их используют не по назначению, а для транспортировки пехоты. В то же время часто боевики возят боеприпасы, продукты и топливо внутри обычных БТР и БМП, что только на руку нашим бойцам.