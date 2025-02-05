Полковник объяснил значение контроля России над Барановкой и Новомлынском

Взятие Вооруженными силами (ВС) РФ под контроль населенного пункт Барановка в Донецкой народной республике (ДНР) откроет Российской армии путь к Покровску, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Значение перехода под контроль Барановки и Новомлынска в Харьковской области специалист объяснил «Ленте.ру».

5 февраля стало известно, что российские войска взяли под контроль Барановку в ДНР. В Минобороны уточнили, что в боях за населенный пункт участвовала группировка войск «Центр». В ходе боевых действий на этом участке Вооруженные силы Украины потеряли более 500 бойцов, а также несколько единиц техники. В этот же день в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль села Новомлынск в Харьковской области.

« Р о с с и й с к о е п р о д в и ж е н и е р а з в и в а е т с я в с а м ы х р а з н ы х н а п р а в л е н и я п о д Д Н Р . Т у т р е ч ь и д е т о п о к р о в с к о м н а п р а в л е н и и : П о к р о в с к — э т о л о г и с т и ч е с к и й х а б , п р о м ы ш л е н н а я з о н а , к о т о р а я , е с л и м ы е е в о з ь м е м , з н а ч и т е л ь н о у с у г у б и т п о л о ж е н и е В С У в э к о н о м и ч е с к о м и ф и н а н с о в о м н а п р а в л е н и я х » , — о б ъ я с н и л М а т в и й ч у к .

Говоря о взятии Новомлынска Харьковской области, специалист объяснил, что работа в этом направлении нацелена на выход к Купянску.

5 февраля сообщалось, что российские войска продолжают расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Предположительно, бойцы планируют создать еще одну точку давления на ВСУ, а также установить контроль над Великим Бурлуком, что может заставить украинскую армию растянуть оборону Волчанска.

До этого украинский аналитический проект DeepState подтвердил продвижение подразделений армии России в районе Купянска. Отмечается, что российские военные значительно расширили плацдарм к югу от населенного пункта Западное.