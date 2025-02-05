Военблогер раскрыл, что происходит в Курской области

Российские войска продолжают активные штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области, несмотря на общую стабилизацию на фронте. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, в приграничном регионе идет «жесткий замес».

« К у р с к о е н а п р а в л е н и е : о б с т а н о в к а . . . З д е с ь п р о д о л ж а ю т с я б о и з а р у б е ж р е к Л о к н я — М а л а я Л о к н я . Ю ж н е е , в р а й о н е С в е р д л и к о в о п р о д о л ж а ю т с я н а ш и п о п ы т к и п о л н о с т ь ю о в л а д е т ь с е л о м . П р и ч е м , м ы с у м е л и з а н я т ь и ч а с т ь п о с а д о к з а п а д н е е . Ч т о п о з в о л я е т н а м з д е с ь а т а к о в а т ь С в е р д л и к о в о с р а з у с д в у х с т о р о н . З а м е с т а м и д е т м о щ н ы й » , — н а п и с а л П о д о л я к а в с в о е м t e l e g r a m - к а н а л е .

В Минобороны также рассказали о значительных потерях украинских войск неподалеку от Суджи, включая личный состав и бронетехнику. По словам ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 300 человек. Продолжается освобождение территорий и на других направлениях.