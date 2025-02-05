«Идет мощный замес»: военблогер раскрыл, что происходит в Курской области
Российские войска продолжают активные штурмовые действия в районе села Свердликово Курской области, несмотря на общую стабилизацию на фронте. Об этом сообщил военный блогер Юрий Подоляка. По его словам, в приграничном регионе идет «жесткий замес».
«Курское направление: обстановка... Здесь продолжаются бои за рубеж рек Локня — Малая Локня. Южнее, в районе Свердликово продолжаются наши попытки полностью овладеть селом. Причем, мы сумели занять и часть посадок западнее. Что позволяет нам здесь атаковать Свердликово сразу с двух сторон. Замес там идет мощный», — написал Подоляка в своем telegram-канале.
В Минобороны также рассказали о значительных потерях украинских войск неподалеку от Суджи, включая личный состав и бронетехнику. По словам ведомства, ВСУ потеряли за сутки более 300 человек. Продолжается освобождение территорий и на других направлениях.