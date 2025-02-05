«Искандер» уничтожил склад боеприпасов и технику ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удар месту скопления живой силы, вооружения и техники бригады территориальной обороны ВСУ в селе Стецковка Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны России, приложив кадры с видеоподтверждением.

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Удар наносился оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Противник понес потери в технике.

« В р е з у л ь т а т е у д а р а у н и ч т о ж е н ы с к л а д б о е п р и п а с о в , а т а к ж е с в ы ш е 5 0 е д и н и ц б р о н и р о в а н н о й и а в т о м о б и л ь н о й т е х н и к и п о в ы ш е н н о й п р о х о д и м о с т и » , - г о в о р и т с я в о п и с а н и и к з а п и с и о б о р о н н о г о в е д о м с т в а .

На снятых с помощью дрона кадрах видно, как после точного попадания по цели происходит детонация и пожар.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.