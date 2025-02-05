Названо место дислокации Mirage 2000 на Украине

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов заявил, что французские истребители Mirage 2000 могут быть размещены на украинских аэродромах в Староконстантинове, Ужгороде, Стрые и под Винницей. Об этом Попов рассказал «Аргументам и фактам».

Накануне, 4 февраля, Владимир Зеленский сообщил, что на вооружение ВСУ поступят французские истребители Mirage 2000-5F. Первая партия истребителей должна прибыть в страну в первом квартале 2025 года.

Mirage 2000-5F - многоцелевой истребитель четвертого поколения, рассчитанный на одного пилота. Сколько французских истребителей получит Украина, неизвестно. СМИ называют разные числа - от шести до 20 самолетов.

Попов считает, что базироваться эти истребители будут во Львовской, Закарпатской, Хмельницкой или Винницкой областях. По мнению летчика, если французские истребители окажутся в районе Сум, Харькова или Днепропетровска, то они будут «однозначно уничтожены».