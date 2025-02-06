Что известно об отражении атаки ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром предприняли попытку контрнаступления в Курской области в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька. Все атаки отражены, сообщили в Минобороны России.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Отражение атаки

Утром 6 февраля ВСУ предприняли несколько волн атак в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька.Группировка войск "Север" своевременно выявила противника.По состоянию на 14:00 атаки противника отражены, населенные пункты находятся под контролем российских войск.Штурмовым группам ВСУ наносится огневое поражение.Украинские потери в результате контрнаступления составили 6 танков, 3 машины разграждения, 3 боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин.

Потери противника

ВСУ за прошедшие сутки потеряли в Курской области до 205 военнослужащих, танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.

Общие потери противника за время боевых действий на курском направлении составили более 57 860 военнослужащих, 37 танков, 244 боевые машины пехоты, 194 бронетранспортера, 1 759 боевых бронированных машин, 1 844 автомобиля, 409 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и 6 MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 8 транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, 5 РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, установка разминирования УР-77, а также 9 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение формированиям 16 украинских бригад в Курской области в районах населенных пунктов Богдановка, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зазулевка, Казачья Локня, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Марьевка, Махновка, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина, Олешня, Погребки, Рубанщина, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.

Уничтожение формирований ВСУ продолжается.