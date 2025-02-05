США выведут войска из проблемного региона

Министерство обороны США начало разрабатывать планы по полному выводу американских войск из Сирии. Об этом сообщили представители ведомства. Решение о начале подготовки к выводу войск было вызвано выраженной заинтересованностью президента Дональда Трампа в этом вопросе.

« П р е з и д е н т Д о н а л ь д Т р а м п и п р и б л и ж е н н ы е к н е м у ч и н о в н и к и н е д а в н о в ы р а з и л и з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в в ы в о д е а м е р и к а н с к и х в о й с к и з С и р и и , ч т о п о б у д и л о ч и н о в н и к о в П е н т а г о н а н а ч а т ь р а з р а б о т к у п л а н о в п о л н о г о в ы в о д а в о й с к ч е р е з 3 0 , 6 0 и л и 9 0 д н е й » , — о т м е т и л и в М и н и с т е р с т в е о б о р о н ы в р а з г о в о р е с N B C N e w s .

Уточняется, что новоназначенный советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолц, провел встречу в штаб-квартире Центрального командования США, расположенной в Тампе, штат Флорида. В ходе своего пребывания он обсуждал текущую ситуацию на Ближнем Востоке с ведущими военными руководителями Соединенных Штатов.

Официальный представитель Белого дома прокомментировал, что вопрос о возможном уменьшении числа военнослужащих США в Сирии не обсуждался на брифинге и не являлся целью поездки Уолтца. Он также добавил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху недавно посетил Белый дом.