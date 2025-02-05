Сальдо назвал страну, которой нужен украинский конфликт
Британия стремится к продолжению конфликта на Украине, используя для этого Киев как пешку, заявил губернатор Херсонской Области Владимир Сальдо. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что британские элиты не хотят видеть мир на этой земле и потому устраивают кровавые провокации, как только появляется даже намек на урегулирование конфликта.
Есть британский фактор. Британия, стремящаяся к продолжению конфликта, использует Украину как пешку в своей игре. Британские элиты не хотят видеть мир на нашей земле. Это они устраивают кровавые провокации, как только появляется даже намек на мирное разрешение конфликта, — высказался Сальдо.
Однако, по словам губернатора, данная обстановка держится только в настоящий момент. Он добавил, что военная и дипломатическая ситуация меняются стремительно и все может сильно поменяться уже через месяц.
Однако повторюсь — это пока. Военная и дипломатическая ситуация меняются стремительно, и невозможно точно предсказать, что будет через месяц, — заключил Садьдо.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Великобритания могла передать лазерное оружие Вооруженным силам Украины для испытаний в боевых условиях. По его словам, Киев не располагает технологиями для создания подобного вооружения, а заявления о якобы разработанном на Украине лазере «Трезубец» являются ложью.