Сальдо назвал страну, которой нужен украинский конфликт

Британия стремится к продолжению конфликта на Украине, используя для этого Киев как пешку, заявил губернатор Херсонской Области Владимир Сальдо. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что британские элиты не хотят видеть мир на этой земле и потому устраивают кровавые провокации, как только появляется даже намек на урегулирование конфликта.

Сальдо назвал страну, которой нужен украинский конфликт
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Есть британский фактор. Британия, стремящаяся к продолжению конфликта, использует Украину как пешку в своей игре. Британские элиты не хотят видеть мир на нашей земле. Это они устраивают кровавые провокации, как только появляется даже намек на мирное разрешение конфликта, высказался Сальдо.

Однако, по словам губернатора, данная обстановка держится только в настоящий момент. Он добавил, что военная и дипломатическая ситуация меняются стремительно и все может сильно поменяться уже через месяц.

Однако повторюсь это пока. Военная и дипломатическая ситуация меняются стремительно, и невозможно точно предсказать, что будет через месяц, заключил Садьдо.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Великобритания могла передать лазерное оружие Вооруженным силам Украины для испытаний в боевых условиях. По его словам, Киев не располагает технологиями для создания подобного вооружения, а заявления о якобы разработанном на Украине лазере «Трезубец» являются ложью.