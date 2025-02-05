Британия стремится к продолжению конфликта на Украине, используя для этого Киев как пешку, заявил губернатор Херсонской Области Владимир Сальдо. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что британские элиты не хотят видеть мир на этой земле и потому устраивают кровавые провокации, как только появляется даже намек на урегулирование конфликта.

Е с т ь б р и т а н с к и й ф а к т о р . Б р и т а н и я , с т р е м я щ а я с я к п р о д о л ж е н и ю к о н ф л и к т а , и с п о л ь з у е т У к р а и н у к а к п е ш к у в с в о е й и г р е . Б р и т а н с к и е э л и т ы н е х о т я т в и д е т ь м и р н а н а ш е й з е м л е . Э т о о н и у с т р а и в а ю т к р о в а в ы е п р о в о к а ц и и , к а к т о л ь к о п о я в л я е т с я д а ж е н а м е к н а м и р н о е р а з р е ш е н и е к о н ф л и к т а , — в ы с к а з а л с я С а л ь д о .

Однако, по словам губернатора, данная обстановка держится только в настоящий момент. Он добавил, что военная и дипломатическая ситуация меняются стремительно и все может сильно поменяться уже через месяц.

О д н а к о п о в т о р ю с ь — э т о п о к а . В о е н н а я и д и п л о м а т и ч е с к а я с и т у а ц и я м е н я ю т с я с т р е м и т е л ь н о , и н е в о з м о ж н о т о ч н о п р е д с к а з а т ь , ч т о б у д е т ч е р е з м е с я ц , — з а к л ю ч и л С а д ь д о .

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Великобритания могла передать лазерное оружие Вооруженным силам Украины для испытаний в боевых условиях. По его словам, Киев не располагает технологиями для создания подобного вооружения, а заявления о якобы разработанном на Украине лазере «Трезубец» являются ложью.