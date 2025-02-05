Министерство обороны США разрабатывает планы по выводу всех американских войск из Сирии. Об этом телеканалу NBC News 4 февраля сообщили два представителя Пентагона.

По данным собеседников телеканала, Трамп и приближенные к нему чиновники недавно выразили заинтересованность в выводе американских солдат из Сирии. Это побудило сотрудников Пентагона начать разработку планов полного вывода войск через 30, 60 или 90 дней.

На прошлой неделе на пресс-конференции в Овальном кабинете Трампу задали вопрос о сообщении, которое он якобы передал израильским властям. СМИ писали, что Трамп проинформировал Израиль о выводе американских войск из Сирии.

« Я н е з н а ю , к т о э т о с к а з а л , < … > н о м ы п р и м е м р е ш е н и е п о э т о м у в о п р о с у . М ы н е в м е ш и в а е м с я , м ы н е в о в л е ч е н ы в С и р и ю » , - п о д ч е р к н у л Т р а м п , н а з в а в с и т у а ц и ю в с т р а н е « б а р д а к о м » .

В конце 2019 года Трамп приказал Джеймсу Мэттису, занимавшему пост министра обороны, вывести все американские войска из Сирии. Мэттис выступил против этого плана и в итоге ушел в отставку в знак протеста.

Тогда Трамп вывел значительную часть американских войск, но затем вернул их обратно. Присутствие США в Сирии с тех пор сохраняется.

В декабре 2024 года Пентагон объявил, что в Сирию направлено около двух тысяч военнослужащих. Американские военные называют своей миссией в Сирии борьбу с террористами и поддержку «местных партнеров».

Представители министерства обороны предупреждают, что вывод американских войск поставит под угрозу безопасность более двух десятков тюрем и лагерей беженцев, где размещены более 50 тысяч человек, включая около девяти тысяч боевиков.

Газета The Washington Post ранее писала, что США работают над новой стратегией по Сирии. Внезапный крах руководства страны в конце 2024 года заставил правительства по всему миру, включая американское, «лихорадочно решать, что с этим делать». WP отмечала, что поддерживаемые США курды все еще охраняют лагерь Аль-Холь и другие тюрьмы на северо-востоке Сирии, где содержатся тысячи террористов.