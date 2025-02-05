Стало известно о расширении российского плацдарма в Харьковской области

Российские военные продолжают расширять плацдарм за рекой Оскол в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

« С у д я п о в с е м у , п р о м е ж у т о ч н а я з а д а ч а с о з д а т ь е щ ё о д н у т о ч к у д а в л е н и я н а В С У в э т о м р а й о н е б ы л а у с п е ш н о р е а л и з о в а н а . П о с т е п е н н о з о н а к о н т р о л я с о с т о р о н ы Д в у р е ч н о й и Н о в о м л ы н с к а р а с ш и р я е т с я н а з а п а д . В п о л н е в е р о я т н о , ч т о к о н е ч н а я т о ч к а э т о г о м а н ё в р а — В е л и к и й Б у р л у к , а н е К у п я н с к , к а к с ч и т а л о с ь и з н а ч а л ь н о » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Авторы канала отметили, что наступление на Великий Бурлук позволит выйти к Купянску с нового плацдарма, а также в перспективе может заставить Вооруженные силы Украины (ВСУ) растянуть оборону Волчанска, за который идут бои.