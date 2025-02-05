Стали известны подробности боев под Суджей

Российские военные продвинулись на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источников в силовых структурах.

Стали известны подробности боев под Суджей
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По данным агентства, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили часть лесного массива у населенного пункта под Суджей.

«[Также] продолжаются упорные бои в лесополосах Суджанского района, а также на подступах к Малой Локне», говорится в сообщении.

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Ранее во вторник, 4 февраля, Минобороны России раскрыли данные о ходе боев в Курской области, которые идут уже почти полгода. По данным оборонного ведомства, поражение было нанесено 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) — потери составили до 345 украинских военнослужащих.