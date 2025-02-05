Российские военные продвинулись на южных окраинах Свердликова Суджанского района Курской области. Об этом стало известно ТАСС от источников в силовых структурах.

По данным агентства, бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) зачистили часть лесного массива у населенного пункта под Суджей.

« [ Т а к ж е ] п р о д о л ж а ю т с я у п о р н ы е б о и в л е с о п о л о с а х С у д ж а н с к о г о р а й о н а , а т а к ж е н а п о д с т у п а х к М а л о й Л о к н е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Раскрыта судьба более сотни беженцев после атаки на интернат Суджи

Ранее во вторник, 4 февраля, Минобороны России раскрыли данные о ходе боев в Курской области, которые идут уже почти полгода. По данным оборонного ведомства, поражение было нанесено 11 бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) — потери составили до 345 украинских военнослужащих.