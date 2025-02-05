Корреспондент показал вырытые ВСУ подземные коридоры в Угледаре

Подземные укрытия и переходы в Угледаре, которые ВСУ готовили для себя, теперь находятся под контролем российских военных. Корреспондент «Звезды» Олег Калинобродский спустился на глубину и показал коридоры, которые связывают ферму, служившую некогда ключевым опорником ВСУ выше Угледара, с самим городом.

Подземные переходы вырыты вручную. По словам корреспондента, длина их составляет несколько километров. Разбить и выгнать оттуда противника было не просто. Но российским штурмовикам под силу любая задача. Особенно, когда в воздухе есть поддержка в виде операторов БПЛА.

Наши штурмовые подразделения всегда работают в паре с операторами беспилотников. Беспилотники в свою очередь корректируют работу наших штурмовиков, говорят где есть укрытия.

В частности для разведки и корректировки работы и штурмовиков, и артиллерии, бойцы используют «Суперкам». Универсальный беспилотник может часами работать в воздухе.

« К а м е р а з д е с ь о д н а и з с а м ы х н а и л у ч ш и х с ч и т а е т с я . В и д и м о ч е н ь х о р о ш о . С в ы с о т ы д о п я т и т ы с я ч м е т р о в . О б н а р у ж и л и к о н е ч н о о ч е н ь м н о г о ч е г о - т а н к и , Б М П , б р е д л и , г а у б и ц ы , р а з л и ч н о й и н о с т р а н н о й т е х н и к и . У ж е н е г о в о р ю о п и к а п а х , б л и н д а ж а х » , - р а с с к а з а л п о з ы в н о й о п е р а т о р Б П Л А с п о з ы в н ы м Ф и л и н .

Кадры объективного контроля тоже зачастую снимают именно на Supercam. Хорошие полетные показатели и грузоподъемность позволяют использовать его в любую погоду. Беспилотники незаменимы при штурме и разведке. Успешно выполненная любая боевая задача, заслуга в том числе и операторов БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.