СМИ: Модернизированный "Адмирал Нахимов" станет символом военно-морской мощи РФ

TWZ: Модернизированный "Адмирал Нахимов" станет символом военно-морской мощи РФ
Запуск реакторов на российском тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", о котором стало известно накануне, может говорить о том, что усилия по возвращению корабля в строй наконец-то принесли ощутимые результаты, сообщает The War Zone.
В течение многих лет "Адмирал Нахимов" находился в сухом доке, проходя глубокую модернизацию, и изначально сообщалось, что корабль в конечном итоге станет практически новым, с целым рядом нового оружия и систем. В настоящее время в составе ВМФ России имеется один крейсер проекта "Орлан" - " Петр Великий", который служит в составе Северного флота после прохождения менее масштабной модернизации.
"Добавление еще одного судна класса "Орлан" в состав российского флота стало бы мощным заявлением как с точки зрения возможностей, так и, что более важно, престижа", - пишет TWZ.
Издание отмечает, что перед российскими корабелами стояла непростая задача. Некоторые части судна, судя по публиковавшимся в ходе ремонта материалам, пришлось буквально выпотрошить, чтобы разместить новое оружие и системы.
Сообщалось, что обновленный крейсер получит 80 унифицированных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Система противовоздушной обороны корабля будет состоять из комплексов С-300ФМ "Форт" и нескольких ракетно-пушечных "Панцирей-М". Наряду с этим новым вооружением на "Адмирале Нахимове" планировалось заменить многие элементы оборудования.
Если "Адмирал Нахимов" действительно появится с обещанным полным набором нового оружия и систем, он станет самым мощным надводным боевым кораблем ВМФ России, отмечает издание. И напоминает, что российские корабли проекта "Орлан" представляют собой последние в мире атомные ракетные крейсеры.
"Опять же, какой бы ни была окончательная конфигурация "Адмирала Нахимова" после его возвращения в строй, этот впечатляющий военный корабль станет весьма значимым символом военно-морской мощи России и потенциально сможет прослужить еще долгие годы", - пишет TWZ.