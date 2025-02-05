СМИ: Модернизированный "Адмирал Нахимов" станет символом военно-морской мощи РФ

Запуск реакторов на российском тяжелом атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", о котором стало известно накануне, может говорить о том, что усилия по возвращению корабля в строй наконец-то принесли ощутимые результаты, сообщает The War Zone.

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В течение многих лет "Адмирал Нахимов" находился в сухом доке, проходя глубокую модернизацию, и изначально сообщалось, что корабль в конечном итоге станет практически новым, с целым рядом нового оружия и систем. В настоящее время в составе ВМФ России имеется один крейсер проекта "Орлан" - " Петр Великий", который служит в составе Северного флота после прохождения менее масштабной модернизации.

" Д о б а в л е н и е е щ е о д н о г о с у д н а к л а с с а " О р л а н " в с о с т а в р о с с и й с к о г о ф л о т а с т а л о б ы м о щ н ы м з а я в л е н и е м к а к с т о ч к и з р е н и я в о з м о ж н о с т е й , т а к и , ч т о б о л е е в а ж н о , п р е с т и ж а " , - п и ш е т T W Z .

Издание отмечает, что перед российскими корабелами стояла непростая задача. Некоторые части судна, судя по публиковавшимся в ходе ремонта материалам, пришлось буквально выпотрошить, чтобы разместить новое оружие и системы.

Сообщалось, что обновленный крейсер получит 80 унифицированных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр", "Оникс" и "Циркон". Система противовоздушной обороны корабля будет состоять из комплексов С-300ФМ "Форт" и нескольких ракетно-пушечных "Панцирей-М". Наряду с этим новым вооружением на "Адмирале Нахимове" планировалось заменить многие элементы оборудования.

Если "Адмирал Нахимов" действительно появится с обещанным полным набором нового оружия и систем, он станет самым мощным надводным боевым кораблем ВМФ России, отмечает издание. И напоминает, что российские корабли проекта "Орлан" представляют собой последние в мире атомные ракетные крейсеры.