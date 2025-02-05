Зеленский признал неспособность ВСУ отвоевать занятые Россией территории
Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.
«Даже нашего нынешнего 800-тысячного войска недостаточно для того, чтобы вытеснить Россию», — признал политик.
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Зеленский подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО. По его словам, усиление украинской армии означает масштабную милитаризацию и увеличение иностранных инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины. Политик подчеркнул, что по этой причине членство Киева в альянсе является самой дешевой гарантией безопасности.