Вооруженные силы Украины (ВСУ) неспособны отвоевать занятые Россией территории.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, запись которого доступна на YouTube.

« Д а ж е н а ш е г о н ы н е ш н е г о 8 0 0 - т ы с я ч н о г о в о й с к а н е д о с т а т о ч н о д л я т о г о , ч т о б ы в ы т е с н и т ь Р о с с и ю » , — п р и з н а л п о л и т и к .

Зеленский назвал ответственного за территориальные потери Украины

Зеленский подчеркнул неспособность ВСУ выйти на границы Украины 1991 года без увеличения помощи НАТО. По его словам, усиление украинской армии означает масштабную милитаризацию и увеличение иностранных инвестиций в военно-промышленный комплекс Украины. Политик подчеркнул, что по этой причине членство Киева в альянсе является самой дешевой гарантией безопасности.