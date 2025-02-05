В России допустили передачу Киеву лазерного оружия

Киев мог получить лазерное оружие из Великобритании для тестирования в боевых условиях. Передачу Украине нового оружия Юрий Кнутов в беседе с российским изданием News.ru.

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По его словам, недавно на Украине заявили, что в стране есть лазер «Трезубец», который применяют.

« В е р о я т н о с т ь т о г о , ч т о В е л и к о б р и т а н и я д а л а У к р а и н е в о т э т о т л а з е р д л я и с п ы т а н и й в б о е в ы х у с л о в и я х , д о с т а т о ч н о в е л и к а . И к о г д а к и е в с к и й р е ж и м з а я в л я е т о т о м , ч т о у н и х п о я в и л с я б о е в о й л а з е р , к о т о р ы й о н и я к о б ы с а м и р а з р а б о т а л и , — э т о л о ж ь » , — с к а з а л э к с п е р т .

Кнутов предположил, что Лондон мог передать новую систему для выявления ее недостатков в ходе реальной эксплуатации и последующей доработки.

В июле 2024 года стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной системы High-Energy Laser Weapon System (HELWS). Антидроновый комплекс установлен на шасси бронеавтомобиля Wolfhound.