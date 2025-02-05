ВСУ атаковали администрацию в Курской области
Украинские боевики атаковали администрацию в Беловском районе Курской области. Подробности рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.
По его информации, сброс взрывного устройства на здание произошел ночью 5 февраля. В результате оказался поврежден фасад и выбиты окна. Также поврежденным оказался автомобиль.
«К счастью, пострадавших нет», — написал губернатор в Telegram-канале.
ВСУ не оставляют попыток разрушить мирные объекты, подчеркнул Хинштейн и попросил граждан не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не будет безопасно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что четыре человека погибли в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области.