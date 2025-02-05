ВСУ атаковали администрацию в Курской области

Украинские боевики атаковали администрацию в Беловском районе Курской области. Подробности рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

По его информации, сброс взрывного устройства на здание произошел ночью 5 февраля. В результате оказался поврежден фасад и выбиты окна. Также поврежденным оказался автомобиль.

« К с ч а с т ь ю , п о с т р а д а в ш и х н е т » , — н а п и с а л г у б е р н а т о р в T e l e g r a m - к а н а л е .

ВСУ не оставляют попыток разрушить мирные объекты, подчеркнул Хинштейн и попросил граждан не возвращаться в приграничье до тех пор, пока там не будет безопасно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов говорил, что четыре человека погибли в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области.