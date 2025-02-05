Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube заявил, что страна получала от западных партнеров старое оружие. По словам главы государства, его выпускали в 1970-1980 годы.

М ы б л а г о д а р н ы з а в с е , м ы б у д е м в е ч н о б л а г о д а р н ы з а э т о , н о в ы д о л ж н ы з н а т ь , ч т о э т о о р у ж и е б ы л о с д е л а н о в 7 0 - е и 8 0 - е г о д ы , — с к а з а л о н .

Украинский лидер добавил, что благодаря конфликту с Россией обогатились западные военно-промышленные компании. По его словам, они якобы получили «миллиардные доходы». Также Зеленский заявил, что на предприятиях выросло число рабочих мест и появились новые образцы оружия.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина может потерять еще больше территорий, если США откажутся от военной поддержки или будут медлить с ее поставками.

Ранее Зеленский признался, что не знает, куда делись несколько сотен миллиардов долларов, которые США выделяли на военную помощь. По его словам, страна получила лишь $75 млрд (7,4 трлн рублей). В то же время президент сообщил, что Украина получила около $300–400 млн (39 млрд рублей) на гуманитарные программы в сфере энергетики и медицины.