Зеленский пожаловался на поставки устаревшего оружия Западом
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану на YouTube заявил, что страна получала от западных партнеров старое оружие. По словам главы государства, его выпускали в 1970-1980 годы.
Мы благодарны за все, мы будем вечно благодарны за это, но вы должны знать, что это оружие было сделано в 70-е и 80-е годы, — сказал он.
Украинский лидер добавил, что благодаря конфликту с Россией обогатились западные военно-промышленные компании. По его словам, они якобы получили «миллиардные доходы». Также Зеленский заявил, что на предприятиях выросло число рабочих мест и появились новые образцы оружия.
Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина может потерять еще больше территорий, если США откажутся от военной поддержки или будут медлить с ее поставками.
Ранее Зеленский признался, что не знает, куда делись несколько сотен миллиардов долларов, которые США выделяли на военную помощь. По его словам, страна получила лишь $75 млрд (7,4 трлн рублей). В то же время президент сообщил, что Украина получила около $300–400 млн (39 млрд рублей) на гуманитарные программы в сфере энергетики и медицины.