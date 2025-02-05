Два американских истребителя F-35 экстренно сели в Японии

Два истребителя F-35 Военно-воздушных сил США совершили экстренную посадку в аэропорту Мацуяма японской префектуры Эхимэ на острове Сикоку, передает Ehime Online. По данным издания, военным самолетам не хватило топлива.

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Информации о пострадавших нет, однако произошедшее повлияло на работу аэропорта. Гражданскому рейсу из Осаки пришлось 13 минут ждать посадки.

Ранее в московском аэропорту Домодедово объявили тревогу из-за аварийной посадки самолета авиакомпании Air Arabia. Незадолго до посадки на высоте 2,1 тысячи метров экипаж Airbus A320 объявил сигнал срочности в небе.

До этого стало известно, что самолет рейса Санкт-Петербург — Калининград вернулся в аэропорт Пулково. При наборе высоты воздушного судна сработала индикация системы пожарной сигнализации. Пассажиров отправили в Калининград резервным бортом.

Пассажирский самолет Boeing 737 ранее сел в Астрахани после подачи сигнала бедствия над Каспийским морем. Борт направлялся из Дубая в Москву. Сигнал бедствия экипаж подал из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке.