Военэксперт раскрыл судьбу острова Змеиный после СВО

Остров Змеиный поможет России обеспечивать судоходство в Черном море, превратившись в непотопляемую радиолокационную станцию, если перейдет под контроль ВС РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в плане боевых действий данный участок суши не имеет значения.

С т о ч к и з р е н и я р а з в и т и я С В О , п о л а г а ю , а к в а т о р и я Ч е р н о г о м о р я О д е с с к о й о б л а с т и и с а м а О д е с с к а я о б л а с т ь , в м е с т е с о с т р о в о м З м е и н ы й , п е р е й д е т к Р о с с и и . О с т р о в З м е и н ы й п о з в о л я е т к о н т р о л и р о в а т ь а к в а т о р и ю в с е г о Ч е р н о г о м о р я , о с о б е н н о в р а й о н е О д е с с ы , я в л я я с ь , ф а к т и ч е с к и , н е п о т о п л я е м о й Р Л С . Н а с е г о д н я ш н и й д е н ь , с т о ч к и з р е н и я в о е н н о г о и с к у с с т в а , о с т р о в З м е и н ы й , р е а л ь н о , н и к а к о й з н а ч и м о с т и н е и м е е т . Е с л и о н б у д е т н а ш , о н б у д е т п о м о г а т ь н а м о б е с п е ч и в а т ь с у д о х о д с т в о в Ч е р н о м м о р е , — с ч и т а е т М а т в и й ч у к .

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ направили значительное количество войск к Двуречной и ежедневно обстреливают этот район. Он отметил, что на сегодняшний день в поселок не могут проехать даже сотрудники администрации, и добавил, что российским военным предстоит проделать еще много работы, чтобы жители смогли безопасно вернуться домой.

Ранее Ганчев сообщил, что российские военнослужащие смогут продолжить наступление в сторону Волчанского района благодаря взятию Двуречной в Харьковской области. Он добавил, что ВСУ полностью контролировали высоту правого берега реки Оскол.