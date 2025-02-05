Военэксперт раскрыл судьбу острова Змеиный после СВО
Остров Змеиный поможет России обеспечивать судоходство в Черном море, превратившись в непотопляемую радиолокационную станцию, если перейдет под контроль ВС РФ, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, в плане боевых действий данный участок суши не имеет значения.
С точки зрения развития СВО, полагаю, акватория Черного моря Одесской области и сама Одесская область, вместе с островом Змеиный, перейдет к России. Остров Змеиный позволяет контролировать акваторию всего Черного моря, особенно в районе Одессы, являясь, фактически, непотопляемой РЛС. На сегодняшний день, с точки зрения военного искусства, остров Змеиный, реально, никакой значимости не имеет. Если он будет наш, он будет помогать нам обеспечивать судоходство в Черном море, — считает Матвийчук.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВСУ направили значительное количество войск к Двуречной и ежедневно обстреливают этот район. Он отметил, что на сегодняшний день в поселок не могут проехать даже сотрудники администрации, и добавил, что российским военным предстоит проделать еще много работы, чтобы жители смогли безопасно вернуться домой.
Ранее Ганчев сообщил, что российские военнослужащие смогут продолжить наступление в сторону Волчанского района благодаря взятию Двуречной в Харьковской области. Он добавил, что ВСУ полностью контролировали высоту правого берега реки Оскол.