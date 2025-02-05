ВСУ отказались от методик НАТО в пользу советского боевого опыта

К исходу третьего года конфликта главком ВСУ Александр Сырский решил начать реформирование украинской армии. Речь идет о переходе с бригадной на дивизионно-корпусную структуру организации войск. Эксперты отмечают, что данная инициатива способна повысить эффективность управления формированиями противника. Но хватит ли ВСУ времени на осуществление реформы? И что это будет означать для России?

Главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинская армия приступила к переходу на корпусную структуру организации войск. По его словам, соответствующие мероприятия уже начались, пишет ТАСС. Примечательно, что новости о реформе были положительно восприняты в украинских военных и околовоенных кругах, где дискуссия на этот счет ведется около двух лет.

Так, украинский военный эксперт Петр Черник отметил, что изменения призваны улучшить систему управления армией. При бригадной структуре (а именно такой в настоящий момент пользуются ВСУ) семь-восемь подразделений объединяются в тактическую группу, которая «не является штатным подразделением».

« В н е й п р о и с х о д и т п о с т о я н н а я р о т а ц и я о ф и ц е р с к о г о с о с т а в а , ч т о н а п р я м у ю м о ж е т с н и ж а т ь к а ч е с т в о у п р а в л е н и я б о е м т а к и х к р у п н ы х п о д р а з д е л е н и й . П о э т о м у п р и ш л и к в ы в о д у , ч т о н а д о о р г а н и з о в ы в а т ь ш т а т н ы й к о р п у с , к о т о р ы й с о с т о и т и з ч е т ы р е х - с е м и б р и г а д с о в с е й р а з в е р н у т о й с е т ь ю у п р а в л е н и я » , – п о я с н и л Ч е р н и к .

Поддержала изменения и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая, которая систематически критикует всех главкомов ВСУ в последние несколько лет. По ее словам, она «два года боролась за внедрение корпусной и дивизионной системы». Инициативу систематически «тормозил» Сырский, который игнорировал предложения о реформе и всячески насмехался над ними. Вопрос удалось решить лишь после прихода генерала Михаила Драпатого в сухопутные войска.

При этом близкие к офису Зеленского медиаресурсы пытаются замаскировать изменения в ВСУ таким образом, чтобы избежать сравнений с советским и актуальным российским опытом. Например, при описании реформы используются следующие обороты: «корпуса будут как дивизии, о которых так долго говорилось, но называться они будут корпусами».

Однако даже «натовски» подкованные офицеры ВСУ понимают, что дивизии предназначены для ведения боя (общевойскового, например) в составе более крупных формирований (корпус, армия, эскадра и другие), а в некоторых случаях и самостоятельно; и обычно дивизии состоят из нескольких полков или бригад, отдельных батальонов, а также частей и подразделений обеспечения и обслуживания. Таким образом, гипотетическая дивизия будет превосходить типичную бригаду ВСУ из-за того, что у второй, как правило, нет постоянной организации, а также своих полноценных транспортно-логистических мощностей, и она является неким промежуточным звеном между классическим полком и дивизией.

И в России во времена министра обороны Сердюкова проводился эксперимент по переводу ВС на бригадную структуру, характерную для стран НАТО. Это объяснялось тем, что бригады более мобильны. В итоге в российском Генштабе было признано, что с увеличением мобильности бригады существенно теряют в огневой мощи и управляемости, и их вновь стали переформировывать в дивизии. Однако в ВСУ до последнего времени слепо копировали натовские структуры управления вооруженными силами.

В итоге бригадная система оказалась недееспособной в условиях современного военного конфликта, сказал Роман Шкурлатов, председатель общественной организации «Офицеры России».

« О н е о б х о д и м о с т и в о з в р а щ е н и я к с о в е т с к о й с и с т е м е д и в и з и й и к о р п у с о в г о в о р и л и м н о г и е э к с п е р т ы , в т о м ч и с л е н а У к р а и н е . Н о н а т е к у щ е й с т а д и и к о н ф л и к т а о с у щ е с т в и т ь э т о В С У п р о б л е м а т и ч н о » , – у к а з а л о н .

« Г л о б а л ь н о и м с т о и л о з а н я т ь с я д а н н о й р е ф о р м о й д а в н о , а в и д е а л е – и в о в с е н е о т к а з ы в а т ь с я о т с о в е т с к о г о н а с л е д и я . Т е ж е Ш т а т ы п р о д о л ж а ю т и с п о л ь з о в а т ь д и в и з и о н н у ю с и с т е м у . Ж и з н ь п о к а з ы в а е т , ч т о э т о о п т и м а л ь н а я с х е м а у п р а в л е н и я в о й с к а м и , к о т о р а я п о з в о л я е т э ф ф е к т и в н о в ы п о л н я т ь з а д а ч и к а к н а с т у п а т е л ь н о г о , т а к и о б о р о н и т е л ь н о г о х а р а к т е р а » , – д о б а в и л с о б е с е д н и к .

« Б р и г а д а н е м о ж е т в м е с т и т ь в с е б я в с е н е о б х о д и м ы е с и л ы и с р е д с т в а . А в о т д и в и з и я – з а к о н ч е н н а я с т р у к т у р а , в к о т о р о й с ф о р м и р о в а н а о п т и м а л ь н а я к о м б и н а ц и я н е о б х о д и м ы х с и л . Е с т ь с в о я П В О , п р о т и в о т а н к о в ы е п о д р а з д е л е н и я , р а з в е д к а . Т ы л с в о й , ч т о т о ж е в а ж н о . П о л у ч а е т с я , ч т о л о г и с т и к а и о б с л у ж и в а н и е т е х н и к и с о б р а н ы в о д н о м м е с т е » , – с к а з а л а н а л и т и к .

Поэтому дивизия может выполнять задачи автономно.

« О д н а к о к о м п л е к т о в а н и е д и в и з и й с т а н е т о ч е н ь с л о ж н о й з а д а ч е й д л я В С У . Н а У к р а и н е с о х р а н я е т с я к а т а с т р о ф и ч е с к и й д е ф и ц и т л и ч н о г о с о с т а в а . П р и о т к а з е о т б р и г а д н о й с т р у к т у р ы т р е б о в а н и я к к о л и ч е с т в у с о л д а т з н а ч и т е л ь н о в о з р а с т а ю т . Г д е о н и в о з ь м у т н о в о б р а н ц е в – н е п о н я т н о » , – о т м е т и л о н .

« К р о м е т о г о , и м п р и д е т с я р а с ш и р я т ь к о м а н д н ы й с о с т а в . Н о д л я р у к о в о д с т в а с т о л ь б о л ь ш и м с о е д и н е н и е м н е о б х о д и м о о б л а д а т ь в ы с о к и м у р о в н е м о п е р а т и в н о г о и с т р а т е г и ч е с к о г о м ы ш л е н и я . Н а в е р н о е , у н и х е с т ь т а л а н т л и в ы е о ф и ц е р ы , в ы р о с ш и е з а т р и г о д а к о н ф л и к т а . Н о н е в т а к и х м а с ш т а б а х , к о т о р ы е и м с е й ч а с п о т р е б у ю т с я » , – с к а з а л с о б е с е д н и к .

« Т е м н е м е н е е л ю б а я п о п ы т к а п р о т и в н и к а о п т и м и з и р о в а т ь в о й с к о в у ю с т р у к т у р у д о л ж н а в ы з ы в а т ь у н а с н а с т о р о ж е н н о с т ь . К о н е ч н о , э т а р е ф о р м а н е п р и в н е с е т р а д и к а л ь н ы х и з м е н е н и й в о ф р о н т о в ы е р е а л и и з д е с ь и с е й ч а с . О д н а к о в д о л г о с р о ч н о й п е р с п е к т и в е т а к а я о п т и м и з а ц и я , н а в е р н о е , п о в ы с и т и х б о е с п о с о б н о с т ь . Н о р е ч ь и д е т о д о л г и х г о д а х р а б о т ы » , – з а к л ю ч и л Ш к у р л а т о в .

Корпусная структура организации войск подразумевает наличие единой штатной системы командования, сказал военный аналитик Борис Рожин.

« О н а « п о к р ы в а е т » с о б о й с р а з у н е с к о л ь к о б р и г а д , ч а с т е й у с и л е н и я и о б е с п е ч е н и я . Т а к и м о б р а з о м , п о я в л я е т с я « м о д у л ь н ы й » м е х а н и з м с б о р к и с о е д и н е н и й . Ф о р м и р о в а н и я л е г к о в в о д я т с я и в ы в о д я т с я и з п о д ч и н е н и я к о р п у с у » , – п о я с н и л о н .

« Р о с с и й с к о е р у к о в о д с т в о д а в н о п е р е ш л о к и с п о л ь з о в а н и ю д а н н о й с т р у к т у р ы . Н е о б х о д и м ы е и з м е н е н и я п л а в н о в н е д р я л и с ь в ж и з н ь в о е н н ы х е щ е д о н а ч а л а С В О . В В С У ж е э ф ф е к т и в н о с т ь э т о й м о д е л и о с о з н а л и л и ш ь в п е р и о д т е к у щ е г о к о н ф л и к т а . О д н а к о с т о и т о т м е т и т ь : к о е - ч т о о н и у с п е л и и з м е н и т ь и д о с е г о д н я ш н е г о д н я » , – н а п о м и н а е т э к с п е р т .

« В с о с т а в е у к р а и н с к о й а р м и и у ж е и м е л и с ь 1 0 - й и 1 1 - й к о р п у с а с т р а т е г и ч е с к о г о р е з е р в а . О б л а д а л п р о т и в н и к и к о р п у с о м м о р с к о й п е х о т ы . Т о е с т ь с в е д е н и е б р и г а д в е д и н о е ф о р м и р о в а н и е – п р о ц е с с д л я н и х н е н о в ы й . О ф и с З е л е н с к о г о н а д е е т с я , ч т о з а с ч е т э т о й р е ф о р м ы э ф ф е к т и в н о с т ь в о й с к з н а ч и т е л ь н о п о в ы с и т с я » , – с ч и т а е т о н .

« О д н а к о в п р о ц е с с е п е р е х о д а к н о в о й с т р у к т у р е п р о т и в н и к о б я з а т е л ь н о с т о л к н е т с я с ц е л ы м р я д о м п р о б л е м . Г л а в н а я и з н и х – р е о р г а н и з а ц и я р у к о в о д с т в а . Д л я к о м а н д о в а н и я к о р п у с а м и и м п р и д е т с я п е р е в о д и т ь о ф и ц е р о в , р а н е е з а н и м а в ш и х с я у п р а в л е н и е м , н а п р и м е р , в о п е р а т и в н о - т а к т и ч е с к и х г р у п п а х . А э т о о ч е н ь р а з н ы е в е щ и » , – о т м е ч а е т с о б е с е д н и к .