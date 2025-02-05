Польские власти не намерены отправлять свои войска на Украину, как это ранее предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

" П о л ь ш а е щ е в с а м о м н а ч а л е с к а з а л а , ч т о н е р а с с м а т р и в а е т с ц е н а р и й о т п р а в к и с в о и х в о й с к н а У к р а и н у " , - с к а з а л о н в и н т е р в ь ю е в р о п е й с к о м у и з д а н и ю г а з е т ы P o l i t i c o .

По словам польского министра, тема поддержки Украины станет одним из главных вопросов предстоящего саммита НАТО, который пройдет в июне в Гааге. Вместе с тем он выразил сомнение в том, что Киев может получить приглашение на вступление в альянс, на которое рассчитывают украинские власти. Как отметил Косиняк-Камыш, решение о приеме страны в блок должно быть единодушным, при этом некоторые страны - члены альянса сомневаются в целесообразности этой меры с учетом того, что на территории Украины продолжаются боевые действия.

Польша захотела быть участницей переговоров по Украине

23 января издание Politico сообщило, что европейские страны продолжают обсуждать вопрос возможной отправки воинского контингента на Украину. По его информации, президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре 2024 года встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. По информации Politico, после этого Макрон надеялся убедить Польшу в целесообразности отправки миротворцев, но столкнулся с несогласием польского премьера Дональда Туска, и в итоге переговоры зашли в тупик.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых.