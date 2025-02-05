Участвовавший в чеченской кампании российский боец СВО сравнил два конфликта

Чеченская кампания не может быть сравнима со специальной военной операцией (СВО). Так военные действия прошлого и настоящего оценил участвовавший в обоих конфликтах боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Кочевник, его сравнение приводит портал «Северный край».

По словам военнослужащего, эти два конфликта отличаются по интенсивности и используемым в них средствам. Кочевник отмечает, что по прибытии в зону СВО понял, что военного опыта после Чечни ему не хватает. Войну в Чечне он сравнил с легким конфликтом.

« П о н я л , ч т о в с е м у з а н о в о н у ж н о у ч и т ь с я . С о в с е м в с е п о - д р у г о м у : т о г д а , е с л и с р а в н и в а т ь , б ы л , м о ж н о с к а з а т ь , л е г к и й в о о р у ж е н н ы й к о н ф л и к т » , — п о д е л и л с я м н е н и е м в о е н н о с л у ж а щ и й .

При этом он подчеркнул, что армия девяностых находилась в состоянии, уступающем нынешнему положению ВС.

Кочевник добавил, что в ходе СВО уже успел освоить новые специальности, так как успел побывать и штурмовиком, и артиллеристом.

Ранее сообщалось, что бывший российский спецназовец Иса Гаджиев отправился в зону СВО с ребенком на руках.