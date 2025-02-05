Стало известно о смерти пятерых российских военных в блиндаже под Белгородом

Пятеро российских военных погибли в блиндаже под Белгородом. О смерти бойцов стало известно из сообщения портала 74.RU.

По информации издания, которое ссылается на отца одного из погибших Артема Ж., Сергея, трагедия случилась в январе 2025 года — российские военнослужащие срочной службы прибыли на позиции в Белгородской орбласти, обустроили блиндаж и пробыли в укрытии около 10 дней, после чего в их укрепление попал снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ), и бойцов засыпало землей.

Уточняется, что позиции военных находились в районе населенного пункта Нехотеевка. Кроме Артема, уроженца Челябинска, в блиндаже находились два выходца из Нальчика, один — из Самарской области и еще один земляк челябинца.

Издание сообщает, что на похоронах Артема Ж., которые состоялись лишь спустя три недели после гибели военного, выступил комиссар, который подтвердил, что срочник в составе батальона выполнял «боевые задачи по охране государственной границы». В похоронке, которая пришла семье срочника, также говорится, что боец погиб при выполнении боевых задач в приграничье.

Ранее, в августе 2024 года, сообщалось о бое российского срочника с превосходящими силами ВСУ в Курской области.