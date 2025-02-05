В ВСУ пожаловались на отключения Starlink

Бойцы украинской армии столкнулись с отключениями Starlink на фронте. Об этом написал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс в своем Telegram-канале.

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« Н а б л ю д а л и с ь п о с о с т о я н и ю н а в ч е р а ш н и й в е ч е р и н о ч ь п р о б л е м ы с о с т а р л и н к а м и ( . . . ) е с т ь с л у ч а и , ч т о н е к о т о р ы е у с т р о й с т в а п о л н о с т ь ю " л е г л и " — в ы б р о с и л о и з а к к а у н т о в и у д а л и л о и х » , — н а п и с а л в о е н н ы й .

По его словам, устройства могут быть полностью отключены в зоне боевых действий. В первую очередь это может коснуться тех, подписку на которые оформляет украинское государство. Количество случаев, как отметил Алекс, незначительно, но произошли они в один момент.

Ранее стало известно, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВС России уничтожили замаскированную станцию спутниковой связи Starlink ВСУ на ореховском направлении.