Алаудинов рассказал о жертвах и пострадавших при ударе ВСУ по интернату в Судже
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Генерал-лейтенант уточнил, что в момент атаки в здании находились около 90 мирных жителей. Почти все были контужены.
Алаудинов подчеркнул, что таким образом боевики попытались отвести внимание от своего другого преступления. Речь идет о пытках и убийствах жителей населенного пункта Русское Поречное.
Центр информационно-психологических операций Украины намерен воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений российской стороны, добавил командир «Ахмата» на видео, размещенном в Telegram-канале.
Ранее над регионами РФ были уничтожены четыре беспилотника.
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