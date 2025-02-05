Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по школе-интернату в Судже Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Генерал-лейтенант уточнил, что в момент атаки в здании находились около 90 мирных жителей. Почти все были контужены.

Алаудинов подчеркнул, что таким образом боевики попытались отвести внимание от своего другого преступления. Речь идет о пытках и убийствах жителей населенного пункта Русское Поречное.

Центр информационно-психологических операций Украины намерен воспользоваться преступлением ВСУ в Судже для обвинений российской стороны, добавил командир «Ахмата» на видео, размещенном в Telegram-канале.

Ранее над регионами РФ были уничтожены четыре беспилотника.

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