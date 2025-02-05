Появилось видео гибели роты украинского спецназа под ударом "Искандера"

ВС РФ нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по лесной базе батальона спецназа 1-й отдельной бригады СпН ВСУ в Сумской области.

Личный состав и техника подразделения были спрятаны в лесу у села Стецовка Сумской области. Разведка нашла базу противника, дальше произошло как обычно. 4 февраля в 22:54 в Сумской области объявили воздушную тревогу, через 2 минуты уточнили, что летит баллистика. Потом местные жители стали выкладывать мутные фото зарева над лесом.

Дежуривший над базой российский дрон-разведчик с тепловизором дал больше подробностей. В месте прилета возник обширный пожар, затем распавшийся на отдельные очаги - это догорали украинские броневики и автомобили. Дольше и ярче всех пылал склад боеприпасов, время от времени разбрасывая протуберанцы - это детонировали мины и снаряды.

Кроме склада, ракетным ударом уничтожены 23 боевых машины, 15 автомобилей повышенной проходимости, 10 грузовиков, до 130 военнослужащих, пишет "Изнанка" со ссылкой на источник в Сумской области.