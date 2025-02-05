Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны вернуть территории, которые Киев утратил. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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« С е г о д н я м ы н е м о ж е м в е р н у т ь в с е н а ш и т е р р и т о р и и , м ы м ы с л и м р е а л и с т и ч н о : м ы н е м о ж е м п о т е р я т ь м и л л и о н ы л ю д е й р а д и р е з у л ь т а т а , к о т о р ы й м о ж е т и н е н а с т у п и т ь » , — с к а з а л о н .

Глава государства также назвал «недостаточной» поддержку, которую оказывают Украине ее партнеры.

Зеленский назвал препятствие для проведения выборов

Говоря о нынешнем положении ВСУ на поле боя, Зеленский отметил, что оно «очень сложное». Вместе с тем он заявил о готовности его страны к завершению горячей фазы боевых действий. Кроме того, он выразил мнение, что Киев «готов перейти на дипломатический путь».

3 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной был достигнут большой прогресс.

В январе бывший государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Украина в обозримом будущем вряд ли вернет территории, которые уже вошли в состав России по результатам референдумов.

Ранее в США заявили, что Запад не поможет вернуть потерянные территории.