В Госдуме оценили необходимость мобилизации

В России в настоящее время нет необходимости в новой мобилизации.

Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI.

« Е с л и н а ф р о н т п о п а д у т л ю д и , к о т о р ы е н е с л у ж и л и в а р м и и и н е и м е ю т в о е н н о - у ч е т н о й с п е ц и а л ь н о с т и , о т т а к о й м о б и л и з а ц и и б у д е т т о л ь к о х у ж е » , — п о д ч е р к н у л о н .

Вооруженным силам России нужны обученные люди с военно-учетной специальностью, которые «в совершенстве владеют оружием и могут действовать в составе своих частей и подразделений», отметил Соболев. По его словам, при мобилизации «достичь такого быстро невозможно».

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« П о э т о м у н у ж н о д а л ь ш е п р о д о л ж а т ь н а б о р в о е н н о с л у ж а щ и х п о к о н т р а к т у , н о с а м ы м т щ а т е л ь н ы м о б р а з о м о б у ч а т ь и х » , — д о б а в и л д е п у т а т .

В конце января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году число контрактников, вступивших в ряды Вооруженных сил Российской Федерации, достигло отметки в 450 тысяч человек. Кроме того, более 40 тысяч россиян отправились добровольцами на специальную военную операцию, отметил он. Медведев добавил, что в 2024 году среднее ежедневное количество контрактников, вступивших в ряды ВС РФ превышало 1 тысячу человек.