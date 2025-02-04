Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты

Официальный представитель Минобороны Индии сообщил, что его страна подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети представителя.

По его словам, документ был подписан в Нью-Дели. При этом Минобороны Индии также добавило, что такое сотрудничество позволит серьезно увеличить возможности подводного флота страны. Какие именно ракеты были куплены в ведомстве не уточнили.

« М и н и с т е р с т в о о б о р о н ы с е г о д н я п о д п и с а л о к о н т р а к т с Р о с с и е й н а з а к у п к у п р о т и в о к о р а б е л ь н ы х к р ы л а т ы х р а к е т в п р и с у т с т в и и з а м м и н и с т р а о б о р о н ы Р а д ж е ш а К у м а р а С и н г х а в Н ь ю - Д е л и » , — с к а з а н о в с о о б щ е н и и .

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что он ожидает рост интереса к изучению хинди в России.