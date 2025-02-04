Индия закупит у России противокорабельные крылатые ракеты
Официальный представитель Минобороны Индии сообщил, что его страна подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети представителя.
По его словам, документ был подписан в Нью-Дели. При этом Минобороны Индии также добавило, что такое сотрудничество позволит серьезно увеличить возможности подводного флота страны. Какие именно ракеты были куплены в ведомстве не уточнили.
«Министерство обороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет в присутствии замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха в Нью-Дели», — сказано в сообщении.
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