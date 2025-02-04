Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Свое требование он озвучил в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану, который опубликовал анонс записи в соцсети X.

На фрагменте видео Зеленский рассуждает о вступлении Украины в НАТО и признает, что оно не случится в ближайшее время. По его мнению, процесс затянется на годы или десятилетия.

« К а к о й б у д е т п а к е т п о м о щ и , к а к и е б у д у т р а к е т ы , д а д у т л и н а м я д е р н о е о р у ж и е ? П у с т ь н а м т о г д а д а д у т я д е р н о е о р у ж и е . Д а в а й т е с д е л а е м т а к : в е р н и т е н а м я д е р н о е о р у ж и е , д а й т е н а м р а к е т н ы е с и с т е м ы » , — з а я в и л у к р а и н с к и й л и д е р .

Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.

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Ранее Зеленский назвал украинскую армию бонусом для НАТО. По его словам, вступление Украины в альянс станет самым дешевым вариантом помощи Киеву.