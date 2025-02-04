Российский расчет ударного беспилотника «Молния-2» ликвидировал наблюдательный пункт украинской армии на Каховском направлении в Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным пресс-службы, запуск дрона осуществляли военнослужащие группировки войск «Днепр».

« В о в р е м я о ч е р е д н о г о п о л е т а н а д п р а в ы м б е р е г о м Д н е п р а о п е р а т о р Б П Л А о б н а р у ж и л н а б л ю д а т е л ь н ы й п у н к т В С У , р а с п о л о ж е н н ы й в з а б р о ш е н н о м д о м е » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В публикации отмечается, что российский оператор навел дрон на цель и разнес здание с засевшими в нем солдатами украинской армии.

До этого средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили атаку двух дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар. По словам временно исполняющего обязанности главы города Максима Пухова, угроза повторных атак сохраняется. Он призвал жителей сохранять бдительность и избегать открытых пространств.

4 февраля глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщил, что украинская армия ударила по жилому сектору города Каховки в Херсонской области, ранен мирный житель.