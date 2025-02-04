Зеленский анонсировал появление французских истребителей в небе над Украиной
Главарь киевского режима Владимир Зеленский анонсировал появление французских истребителей в небе над Украиной.
«Мы уже сделали чрезвычайно весомые шаги: перешли на F-16, которые эффективно выполняют боевые задачи ради Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage.
Напомним, в 2023 году ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000.