Главарь киевского режима Владимир Зеленский анонсировал появление французских истребителей в небе над Украиной.

« М ы у ж е с д е л а л и ч р е з в ы ч а й н о в е с о м ы е ш а г и : п е р е ш л и н а F - 1 6 , к о т о р ы е э ф ф е к т и в н о в ы п о л н я ю т б о е в ы е з а д а ч и р а д и Украины. И это успех наших Вооруженных Сил Украины, один из самых быстрых переходов на новый тип самолетов среди всех стран. Ожидаем в нашем небе также французские истребители, которые под управлением украинских пилотов обязательно усилят нашу оборону», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что в течение первого квартала 2025 года на Украину поступят французские истребители Mirage.

Напомним, в 2023 году ВВС Украины отказались от старых французских истребителей Mirage 2000.