Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежскими морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, их сопровождали экипажи самолетов МиГ-31 и Су-33. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность полета составила более 4 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 воздушно-космических сил и Су-33 Военно-морского флота", - сообщили там, добавив, что на отдельных этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители.
В МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.
"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в российском военном ведомстве.