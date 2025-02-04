Два Ту-95МС выполнили полет над Баренцевым и Норвежскими морями

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, их сопровождали экипажи самолетов МиГ-31 и Су-33. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

" Д в а с т р а т е г и ч е с к и х р а к е т о н о с ц а Т у - 9 5 М С д а л ь н е й а в и а ц и и В К С Р о с с и и в ы п о л н и л и п л а н о в ы й п о л е т в в о з д у ш н о м п р о с т р а н с т в е н а д н е й т р а л ь н ы м и в о д а м и Б а р е н ц е в а и Н о р в е ж с к о г о м о р е й . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь п о л е т а с о с т а в и л а б о л е е 4 ч а с о в . И с т р е б и т е л ь н о е с о п р о в о ж д е н и е о б е с п е ч и в а л и э к и п а ж и с а м о л е т о в М и Г - 3 1 в о з д у ш н о - к о с м и ч е с к и х с и л и С у - 3 3 В о е н н о - м о р с к о г о ф л о т а " , - с о о б щ и л и т а м , д о б а в и в , ч т о н а о т д е л ь н ы х э т а п а х м а р ш р у т а и х с о п р о в о ж д а л и и н о с т р а н н ы е и с т р е б и т е л и .

В МО РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей.