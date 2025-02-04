Вооружённые силы Украины готовятся к первой за три года масштабной ротации войск. Об этом сообщает «Украинская правда».

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Зеленский признал недостаточность мобилизации для нужд фронта

По данным издания, в пехоту планируется перевести около 50 тысяч военных всех видов войск, что составляет 20% от общего числа военнослужащих, находящихся на фронте.

Источник «Украинской правды» в Генштабе ВСУ отметил, что проходящих обучение солдат не хватает на полноценное обеспечение - лишь на минимальное пополнение подразделений.

« Б л а г о д а р я э т и м п е р е м е щ е н и я м м е ж д у в о й с к а м и , а т а к ж е р е к р у т и н г у , м ы с м о ж е м э т о с д е л а т ь . У ж е е с т ь у т в е р ж д е н н ы й п л а н р о т а ц и й » , — у к а з а л о н , д о б а в и в , ч т о р о т а ц и я н е с в я з а н а с в о з м о ж н о й з а м о р о з к о й к о н ф л и к т а и л и п е р е г о в о р а м и .

Ранее в Миниобороны РФ заявили, что российские вертолётчики в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает «Свободная пресса».