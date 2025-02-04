ВСУ атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Село Графовка Краснояружского района подверглось обстрелу. В двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и заборы. В одном из домовладений частично разрушена надворная постройка. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи. Временно без света остаются село Графовка и частично село Репяховка", - написал он.
По информации главы региона, в Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В производственном помещении повреждены кровля, остекление и одна из стен. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения, в результате чего в доме повреждены остекление, фасад, забор и надворная постройка.
"В хуторе Балки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи - в населенном пункте временно отсутствует электроснабжение", - сообщил Гладков.
Он проинформировал, что поселок Уразово Валуйского округа дважды атакован дронами, в результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна, повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль.
Два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения - в доме выбиты окна и посечена дверь, вторым дроном атакован легковой автомобиль - у транспортного средства повреждены лобовое стекло и кузов.