Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть населенных пунктов Белгородской области, электроснабжение нарушено в трех населенных пунктах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

" С е л о Г р а ф о в к а К р а с н о я р у ж с к о г о р а й о н а п о д в е р г л о с ь о б с т р е л у . В д в у х ч а с т н ы х д о м о в л а д е н и я х в ы б и т ы о к н а , п о с е ч е н ы ф а с а д ы и з а б о р ы . В о д н о м и з д о м о в л а д е н и й ч а с т и ч н о р а з р у ш е н а н а д в о р н а я п о с т р о й к а . Т а к ж е з а ф и к с и р о в а н ы п о в р е ж д е н и я н а л и н и и э л е к т р о п е р е д а ч и . В р е м е н н о б е з с в е т а о с т а ю т с я с е л о Г р а ф о в к а и ч а с т и ч н о с е л о Р е п я х о в к а " , - н а п и с а л о н .

По информации главы региона, в Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В производственном помещении повреждены кровля, остекление и одна из стен. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения, в результате чего в доме повреждены остекление, фасад, забор и надворная постройка.

" В х у т о р е Б а л к и в р е з у л ь т а т е а т а к и б е с п и л о т н и к а п о в р е ж д е н а л и н и я э л е к т р о п е р е д а ч и - в н а с е л е н н о м п у н к т е в р е м е н н о о т с у т с т в у е т э л е к т р о с н а б ж е н и е " , - с о о б щ и л Гладков.

Он проинформировал, что поселок Уразово Валуйского округа дважды атакован дронами, в результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна, повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль.

Два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения - в доме выбиты окна и посечена дверь, вторым дроном атакован легковой автомобиль - у транспортного средства повреждены лобовое стекло и кузов.