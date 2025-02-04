Военкор предрек появление нового котла для ВСУ в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) может появиться новый котел для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram.

По его словам, российские военные могут окружить украинские подразделения к западу от Курахово. Коц рассказал, что в настоящее время ВСУ «серьезно упираются» в Дачном. Военкор уточнил, что населенный пункт поделен на две половины, при этом его центральные районы не контролирует ни одна из сторон.

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« К з а п а д у о т Курахово намечается новый котел. (...) Наши подразделения уже приступили к штурму Андреевки северо-западнее и зачищают лесополки южнее Улаклы, что в перспективе может позволить захлопнуть в котле группировку ВСУ к юго-западу от Курахово», — объяснил Коц.

В январе стало известно об окружении ВСУ под Великой Новоселкой в ДНР. В котле оказались около 1500 украинских бойцов.