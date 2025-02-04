Эксперт Кондратьев: ВСУ стали чаще запускать дроны на низкой высоте для ударов по РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при атаке на российские регионы стали применять новую тактику, при которой беспилотники летят на малой высоте.
Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
— Есть однозначное видение того, что с каждой атакой эти высоты снижаются. Наши средства противовоздушной обороны становятся все более эффективными и им (дронам ВСУ — прим. «ВМ») приходится постоянно очень низко снижаться, — отметил он.
Эксперт привел в пример удар украинского беспилотника по 38-этажному дому в Саратове. Налет показал, что высота полета БПЛА была в районе 80-90 метров. При атаке в Раменском она снизилась до 50 метров.
— Поэтому сейчас идет общая тенденция к снижению высоты, — заключил Кондратьев в беседе с Aif.ru.
Пять детей и водитель пострадали при атаке беспилотника на школьный автобус в Запорожской области, сообщил 4 февраля губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее СМИ сообщили о смерти двоих человек при атаке беспилотника на частный дом в Белгородской области. Беспилотник врезался в жилую постройку в поселке Разумное около 10 утра. В момент происшествия в доме находилась семья. Погибли 39-летняя Татьяна С. и ее двухлетний сын Алексей.